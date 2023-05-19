(Давыдова) Васса Фроловна
Место рождения
Дата рождения15.08.1922
Дата смерти21.10.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1922
Отец: Давыдов Флор Тихонович
Рождение ребёнка
05.12.1946
Сын: Ващенко Николай Никифорович
Отец ребёнка: Ващенко Никифор Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коркина Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Егоров Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егоров Алексей
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.10.1980
Похороны
Неизвестно