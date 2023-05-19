(Давыдова) Васса Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Давыдова) Васса Фроловна

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Место рождения

Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

15.08.1922

Дата смерти

21.10.1980

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1922

Отец: Давыдов Флор Тихонович

Мать: Давыдова Ксения Иосифовна

Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
05.12.1946

Сын: Ващенко Николай Никифорович

Отец ребёнка: Ващенко Никифор Тимофеевич

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коркина Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Егоров Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Алексей

Развод
Неизвестно

Муж: Ващенко Никифор Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ващенко Никифор Тимофеевич

Смерть
21.10.1980
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Похороны
Неизвестно
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
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