Крупин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупин Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

06.11.1949

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Крупин Федор

Мать: Крупина Анастасия

Смерть
06.11.1949
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