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Крупин Николай
Крупин Николай
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1914
Дата смерти
06.11.1949
Пол
Мужской
Отец
Крупин Федор
1890 г.р.
Мать
Крупина Анастасия
1894 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец:
Крупин Федор
Мать:
Крупина Анастасия
Смерть
06.11.1949
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