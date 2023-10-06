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Щербак Василий Матвеевич

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

01.01.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1853

Отец: Щербак Матвей Антипович

Мать: Щербак Александра Емельяновна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.06.1871

Жена: Щербак Ксения Михайловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.10.1872

Сын: Щербак Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Щербак Ксения Михайловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.09.1874

Дочь: Елисавета Васильевна

Мать ребёнка: Щербак Ксения Михайловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.10.1875

Сын: Щербак Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Щербак Ксения Михайловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.01.1878

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Щербак Ксения Михайловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.11.1879

Дочь: Матрона Васильевна

Мать ребёнка: Щербак Ксения Михайловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.07.1881

Сын: Щербак Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Щербак Ксения Михайловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.07.1886

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Щербак Ксения Михайловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.11.1888

Дочь: Матрона Васильевна

Мать ребёнка: Щербак Ксения Михайловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.10.1890

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Щербак Ксения Михайловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.06.1892

Дочь: Агрипина Васильевна

Мать ребёнка: Щербак Ксения Михайловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.11.1896

Сын: Щербак Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Щербак Ксения Михайловна

Ивот, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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