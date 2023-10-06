Щербак Василий Матвеевич
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения01.01.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.01.1853
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.06.1871
Жена: Щербак Ксения Михайловна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.10.1872
Мать ребёнка: Щербак Ксения Михайловна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.09.1874
Дочь: Елисавета Васильевна
Мать ребёнка: Щербак Ксения Михайловна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.10.1875
Сын: Щербак Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Щербак Ксения Михайловна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.01.1878
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Щербак Ксения Михайловна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.11.1879
Дочь: Матрона Васильевна
Мать ребёнка: Щербак Ксения Михайловна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.07.1881
Сын: Щербак Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Щербак Ксения Михайловна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.07.1886
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Щербак Ксения Михайловна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.11.1888
Дочь: Матрона Васильевна
Мать ребёнка: Щербак Ксения Михайловна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.10.1890
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Щербак Ксения Михайловна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.06.1892
Дочь: Агрипина Васильевна
Мать ребёнка: Щербак Ксения Михайловна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.11.1896
Мать ребёнка: Щербак Ксения Михайловна
Ивот, Сумська область
Смерть
Неизвестно