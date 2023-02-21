Тендер Леонард (Леонид) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тендер Леонард (Леонид)

Место рождения

Ростов-на-Дону

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Ростов-на-Дону
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Григорьева Светлана Леонардовна

Мать ребёнка: Тендер Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Леонардовна

Мать ребёнка: Тендер Анна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
Иноземцево
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