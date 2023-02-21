Тендер Леонард (Леонид)
Место рожденияРостов-на-Дону
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Ростов-на-Дону
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Григорьева Светлана Леонардовна
Мать ребёнка: Тендер Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Леонардовна
Мать ребёнка: Тендер Анна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно
Иноземцево