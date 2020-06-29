Разумных (Гудова) Тамара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разумных (Гудова) Тамара Ивановна

Место рождения

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

30.09.1935

Дата смерти

29.06.2020

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1935

Отец: Гудов Иван Архипович

Мать: Гудова Ефросинья Ивановна

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
18.03.1960

Дочь: Разумных Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Разумных Анатолий Иванович

Городище, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разумных Анатолий Иванович

Смерть
29.06.2020
Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
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