Разумных (Гудова) Тамара Ивановна
Место рождения
Дата рождения30.09.1935
Дата смерти29.06.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1935
Отец: Гудов Иван Архипович
Рождение ребёнка
18.03.1960
Дочь: Разумных Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Разумных Анатолий Иванович
Городище, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.06.2020
Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область