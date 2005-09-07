Афонина Ксения Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфонина Ксения Андреевна

Афонина Ксения Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.2005

Пол

Женский

Отец

1977 г.р.

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.2005

Отец: Афонин Андрей Алексеевич

Мать: Афонина Ирина

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close