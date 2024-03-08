Золотова Степанида Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотова Степанида Алексеевна

Место рождения

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1848

Муж: Золотов Владимир Михайлович

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Золотов Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Золотов Владимир Михайлович

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Золотов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Золотов Владимир Михайлович

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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