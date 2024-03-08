Золотова Степанида Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1848
Рождение ребёнка
1849
Сын: Золотов Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Золотов Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Золотов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Золотов Владимир Михайлович
Смерть
Неизвестно