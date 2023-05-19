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Домненко Илья Никитич

Место рождения

Новоаврамовка, Полтавська область

Дата рождения

1906

Дата смерти

26.12.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Домненко Никита

Мать: не указана

Новоаврамовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
06.10.1936

Сын: Домненко Николай Ильич

Мать ребёнка: Домненко Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домненко Ольга Ивановна

Смерть
26.12.1943
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Погиб при обороне Ленинграда, похоронен на Балканском воинском кладбище.