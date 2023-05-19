Домненко Илья Никитич
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти26.12.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Домненко Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1936
Мать ребёнка: Домненко Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домненко Ольга Ивановна
Смерть
26.12.1943
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Погиб при обороне Ленинграда, похоронен на Балканском воинском кладбище.