Сотникова (Сотникова) Феодосия Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Сотникова) Наталия Николаевна
Отец ребёнка: Сотников Николай Ильич
Сын: Сотников Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Сотников Николай Ильич
Дочь: (Сотникова) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Сотников Николай Ильич
Сын: Сотников Василий Николаевич
Отец ребёнка: Сотников Николай Ильич
Отец ребёнка: Сотников Николай Ильич
Дочь: Ескева (Сотникова) Матрона Николаевна
Отец ребёнка: Сотников Николай Ильич
Сын: Сотников Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Сотников Николай Ильич
Сын: Сотников Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Сотников Николай Ильич
Дочь: Смотрова (Сотникова) Пелагия Николаевна
Отец ребёнка: Сотников Николай Ильич
Сын: Сотников Николай Николаевич
Отец ребёнка: Сотников Николай Ильич