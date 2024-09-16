Радченко Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радченко Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

После 1952 г.р.

Жена

1969 г.р.

Дети

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1967

Отец: не указан

Мать: Радченко Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Радченко (Королёва) Наталья

Рождение ребёнка
11.01.1992

Дочь: Радченко (Радченко) Анна

Мать ребёнка: Радченко (Королёва) Наталья

Рождение ребёнка
11.09.1993

Сын: Радченко Михайло

Мать ребёнка: Радченко (Королёва) Наталья

Развод
Около 2012

Жена: Радченко (Королёва) Наталья

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