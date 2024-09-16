Радченко Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1967
Отец: не указан
Мать: Радченко Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.01.1992
Дочь: Радченко (Радченко) Анна
Мать ребёнка: Радченко (Королёва) Наталья
Рождение ребёнка
11.09.1993
Сын: Радченко Михайло
Мать ребёнка: Радченко (Королёва) Наталья
Развод
Около 2012