Демин-Демин Николай Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демин-Демин Николай Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1926

Дата смерти

Около 10.01.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1951

Сын: Демин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Александра Семеновна

Смерть
Около 10.01.2012
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
город Новочеркасск, Ростовская область
Похороны
Неизвестно
Донлесхоз, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Донлесхоз, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
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