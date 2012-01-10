Демин-Демин Николай Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1926
Дата смертиОколо 10.01.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1951
Мать ребёнка: Александра Семеновна
Смерть
Около 10.01.2012
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
город Новочеркасск, Ростовская область
Похороны
Неизвестно
Донлесхоз, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Донлесхоз, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область