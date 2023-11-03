Рекина Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рекина Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1754 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Галанина? Соломея Алексеева

Отец ребёнка: Рекин Алексей II Петров

Рождение ребёнка
12.01.1780

Сын: Рекин Кирилл Алексеев

Отец ребёнка: Рекин Алексей II Петров

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
10.08.1781

Сын: Рекин Максим Алексеев

Отец ребёнка: Рекин Алексей II Петров

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
родной брат, каз. капрал Алексей Рекин
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Рекин Петр Алексеев

Отец ребёнка: Рекин Алексей II Петров

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Рекин Павел Алексеев

Отец ребёнка: Рекин Алексей II Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рекин Алексей II Петров

Курган, город Курган, Курганская область
крестьянская дочь
Смерть
Неизвестно
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