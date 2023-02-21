Дзюба Никифор Григориевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1902
Мать ребёнка: Дзюба Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дзюба Алексей Никифорович
Мать ребёнка: Дзюба Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дзюба Ксения
Смерть
1933
Переехал из Полтавской губернии, Кременчугского уезда, Келебердянской волости, с хут. Дзюба в Екатеринославскую губернию, Верхнеднепровский уезд, на хут. Полеевца