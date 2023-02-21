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Дзюба Никифор Григориевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1902

Сын: Дзюба Яков Никифорович

Мать ребёнка: Дзюба Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дзюба Алексей Никифорович

Мать ребёнка: Дзюба Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дзюба Иосиф Никифорович

Мать ребёнка: Дзюба Ксения

Смерть
1933
Переехал из Полтавской губернии, Кременчугского уезда, Келебердянской волости, с хут. Дзюба в Екатеринославскую губернию, Верхнеднепровский уезд, на хут. Полеевца
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