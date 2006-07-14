Бондарь Артём Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБондарь Артём Владимирович

Бондарь Артём Владимирович

avatar

Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

14.07.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.2006

Отец: Бондарь Владимир Николаевич

Мать: Комарова Марина Александровна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close