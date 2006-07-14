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Бондарь Артём Владимирович
Бондарь Артём Владимирович
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Место рождения
Смоленск
, город Смоленск, Смоленская область
Дата рождения
14.07.2006
Пол
Мужской
Отец
Бондарь Владимир Николаевич
1961 г.р.
Мать
Комарова Марина Александровна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
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ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.2006
Отец:
Бондарь Владимир Николаевич
Мать:
Комарова Марина Александровна
Смоленск
, город Смоленск, Смоленская область
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