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Худяков Дмитрий Степанович

Место рождения

Реполово, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

09.09.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1905

Отец: Худяков Степан (Стефан) Иванович

Мать: Худякова Анна Спиридоновна

Реполово, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
15.06.1931

Сын: Худяков Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Реполово, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
15.06.1941

Сын: Худяков Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Худякова Матрена Прокопьевна

Реполово, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
10.11.1945

Дочь: Азарова Галина Дмитриевна

Мать ребёнка: Худякова Матрена Прокопьевна

Реполово, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Кокорина Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Худякова Матрена Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Худякова Матрена Прокопьевна

Смерть
Неизвестно
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