Худяков Дмитрий Степанович
Место рождения
Дата рождения09.09.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1905
Рождение ребёнка
15.06.1931
Сын: Худяков Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1941
Сын: Худяков Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: Худякова Матрена Прокопьевна
Рождение ребёнка
10.11.1945
Дочь: Азарова Галина Дмитриевна
Мать ребёнка: Худякова Матрена Прокопьевна
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Кокорина Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: Худякова Матрена Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно