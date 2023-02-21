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Вторая жена Олешкевич ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Олешкевич Адам Онуфриевич

Отец ребёнка: Олешкевич Онуфрий Ильич

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Олешкевич Христина Онуфриевна

Отец ребёнка: Олешкевич Онуфрий Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олешкевич Александр Онуфриевич

Отец ребёнка: Олешкевич Онуфрий Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олешкевич Яков Онуфриевич

Отец ребёнка: Олешкевич Онуфрий Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Олешкевич Онуфрий Ильич

Смерть
Неизвестно
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