Вторая жена Олешкевич ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Олешкевич Адам Онуфриевич
Отец ребёнка: Олешкевич Онуфрий Ильич
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Олешкевич Христина Онуфриевна
Отец ребёнка: Олешкевич Онуфрий Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Олешкевич Александр Онуфриевич
Отец ребёнка: Олешкевич Онуфрий Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Олешкевич Яков Онуфриевич
Отец ребёнка: Олешкевич Онуфрий Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно