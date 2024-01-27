Тулубаева Пелагея Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Игнатий
Рождение ребёнка
1825
Сын: Тулубаев Яков Ильич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Тулубаева Надежда Ильинична
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1835
Сын: Тулубаев Семен Ильич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.04.1837
Дочь: Мария Ильинична
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Тулубаева Зиновья Ильинична
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно