Тулубаева Пелагея Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тулубаева Пелагея Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Игнатий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Тулубаев Яков Ильич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Тулубаева Надежда Ильинична

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1831

Сын: Тулубаев Никифор Ильич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1835

Сын: Тулубаев Семен Ильич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.04.1837

Дочь: Мария Ильинична

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Тулубаева Зиновья Ильинична

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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