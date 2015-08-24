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Кузьмина Анна Андреевна
Кузьмина Анна Андреевна
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Место рождения
Нижнекамск
, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Дата рождения
24.08.2015
Пол
Женский
Отец
Кузьмин Андрей Владимирович
1985 г.р.
Мать
Кузьмина (Нарижная) Любовь Николаевна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.2015
Отец:
Кузьмин Андрей Владимирович
Мать:
Кузьмина Любовь Николаевна
Нижнекамск
, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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