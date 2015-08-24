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Кузьмина Анна Андреевна

Место рождения

Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.08.2015

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.2015

Отец: Кузьмин Андрей Владимирович

Мать: Кузьмина Любовь Николаевна

Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)