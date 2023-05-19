Панов (Игнатьев) Александра Петровна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1908
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1908
Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
ЗКО, п.Новодеркульский, Казахстан
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
Неизвестно