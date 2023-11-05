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Плетнев Сергей Кириллович
Плетнев Сергей Кириллович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
2004
Пол
Мужской
Отец
Плетнев Кирилл Борисович
1981 г.р.
Мать
(Прохорова (плетнева)) Елена Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2004
Отец:
Плетнев Кирилл Борисович
Мать:
Елена Александровна
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