Исерлис Исаак Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исерлис Исаак Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1908

Сын: Исерлис Элеазар Исаакович

Мать ребёнка: Исерлис Дания Эфраимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исерлис Генрих (Женя)

Мать ребёнка: Исерлис Дания Эфраимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исерлис Яков Исаакович

Мать ребёнка: Исерлис Дания Эфраимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исерлис Дания Эфраимовна

Смерть
Неизвестно
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