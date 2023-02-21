Исерлис Исаак Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1908
Сын: Исерлис Элеазар Исаакович
Мать ребёнка: Исерлис Дания Эфраимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Исерлис Дания Эфраимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Исерлис Дания Эфраимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исерлис Дания Эфраимовна
Смерть
Неизвестно