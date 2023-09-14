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Егорова Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1915

Сын: Егоров Павел Васильевич

Отец ребёнка: Егоров Василий Иванович

Рождение ребёнка
27.09.1918

Сын: Егоров Константин Васильевич

Отец ребёнка: Егоров Василий Иванович

Рождение ребёнка
30.10.1921

Дочь: Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Егоров Василий Иванович

Рождение ребёнка
03.08.1923

Дочь: Софья Васильевна

Отец ребёнка: Егоров Василий Иванович

Рождение ребёнка
03.08.1923

Сын: Егоров Валентин Васильевич

Отец ребёнка: Егоров Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Уварово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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