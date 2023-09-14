Егорова Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1915
Отец ребёнка: Егоров Василий Иванович
Рождение ребёнка
27.09.1918
Сын: Егоров Константин Васильевич
Отец ребёнка: Егоров Василий Иванович
Рождение ребёнка
30.10.1921
Дочь: Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Егоров Василий Иванович
Рождение ребёнка
03.08.1923
Дочь: Софья Васильевна
Отец ребёнка: Егоров Василий Иванович
Рождение ребёнка
03.08.1923
Сын: Егоров Валентин Васильевич
Отец ребёнка: Егоров Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Уварово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно