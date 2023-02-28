Боев Григорий Георгиевич
Место рождения
Дата рождения17.01.1905
Дата смерти24.07.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Боева Евдокия Ивановна
Военная служба
С 05.11.1934 по 24.07.1941
старший политрук в ЛенВОКУ им. С.М. Кирова
Рождение ребёнка
17.05.1938
Дочь: Боева Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Боева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
09.06.1940
Сын: Боев Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Боева Евдокия Ивановна
Смерть
24.07.1941
Редкино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область