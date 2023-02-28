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Боев Григорий Георгиевич

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Место рождения

Пчельники, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

17.01.1905

Дата смерти

24.07.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Пчельники, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Боев Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Боева Евдокия Ивановна

Военная служба
С 05.11.1934 по 24.07.1941
старший политрук в ЛенВОКУ им. С.М. Кирова
Рождение ребёнка
17.05.1938

Дочь: Боева Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Боева Евдокия Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
09.06.1940

Сын: Боев Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Боева Евдокия Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
24.07.1941
Редкино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
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