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Белова Анна Николаевна

Место рождения

Успенское, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Успенское, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.02.1883 ст.

Сын: Белов Федор Сепарионович

Отец ребёнка: Белов Сепарион Кириллович

Еремеево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.03.1886 ст.

Дочь: Белова Анна Сепарионовна

Отец ребёнка: Белов Сепарион Кириллович

Еремеево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.04.1888

Сын: Белов Иван Сепарионович

Отец ребёнка: Белов Сепарион Кириллович

Еремеево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.02.1895 ст.

Дочь: Белова Евдокия Сепарионовна

Отец ребёнка: Белов Сепарион Кириллович

Еремеево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.05.1898

Дочь: Белова Александра Сепарионовна

Отец ребёнка: Белов Сепарион Кириллович

Еремеево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Сепарион Кириллович

Смерть
Неизвестно
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