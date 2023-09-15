Белова Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1883 ст.
Отец ребёнка: Белов Сепарион Кириллович
Рождение ребёнка
19.03.1886 ст.
Дочь: Белова Анна Сепарионовна
Отец ребёнка: Белов Сепарион Кириллович
Рождение ребёнка
13.04.1888
Отец ребёнка: Белов Сепарион Кириллович
Рождение ребёнка
10.02.1895 ст.
Дочь: Белова Евдокия Сепарионовна
Отец ребёнка: Белов Сепарион Кириллович
Рождение ребёнка
08.05.1898
Дочь: Белова Александра Сепарионовна
Отец ребёнка: Белов Сепарион Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно