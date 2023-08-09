Ушакова (Прибыткова) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прибытков Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1892
Сын: Ушаков Константин Андреевич
Отец ребёнка: Ушаков Андрей Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ушакова Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Ушаков Андрей Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно