Ушакова (Прибыткова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУшакова (Прибыткова) Мария Михайловна

Ушакова (Прибыткова) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прибытков Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1892

Сын: Ушаков Константин Андреевич

Отец ребёнка: Ушаков Андрей Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ушакова Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Ушаков Андрей Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Андрей Константинович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close