Коляда (Куксо) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коляда Александр Александрович
Зерноград, Ростовская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Коляда Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна Александровна
Отец ребёнка: Коляда Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно