Коляда (Куксо) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коляда (Куксо) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1984 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коляда Александр Александрович

Зерноград, Ростовская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Коляда Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Александровна

Отец ребёнка: Коляда Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коляда Александр Александрович

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