Шешелкунов Михаил Кондратьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1709
Дата смерти28.02.1791
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1747
Мать ребёнка: Щелкунова Ксения Иванова
Рождение ребёнка
Около 1750
Мать ребёнка: Щелкунова Ксения Иванова
Рождение ребёнка
Около 1754
Мать ребёнка: Щелкунова Ксения Иванова
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Щелкунов Максим (Мануил) Михайлов
Мать ребёнка: Щелкунова Ксения Иванова
Рождение ребёнка
Около 1762
Мать ребёнка: Щелкунова Ксения Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щелкунов Андрей
Мать ребёнка: Щелкунова Ксения Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щелкунова Ксения Иванова
Смерть
28.02.1791