Шилов Федор Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шилов Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шилова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Мать ребёнка: не указана