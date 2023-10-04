Шилов Федор Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилов Федор Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шилов Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шилов Василий Федорович

Мать ребёнка: Шилова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шилов Алексей Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Мать ребёнка: не указана

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