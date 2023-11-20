Федосеева Евдокия Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеева Евдокия Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1875

Дочь: Наталья Федорова (Феодорова)

Отец ребёнка: Федосеев (из Метрики Внука) Федор Федосеев (Метрика Дочери)

Говейново, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Федосеев Андрей Феодоров (Федоров)

Отец ребёнка: Федосеев (из Метрики Внука) Федор Федосеев (Метрика Дочери)

Говейново, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федосеев (из Метрики Внука) Федор Федосеев (Метрика Дочери)

Смерть
Неизвестно
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