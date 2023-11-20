Федосеева Евдокия Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1875
Дочь: Наталья Федорова (Феодорова)
Отец ребёнка: Федосеев (из Метрики Внука) Федор Федосеев (Метрика Дочери)
Рождение ребёнка
1875
Сын: Федосеев Андрей Феодоров (Федоров)
Отец ребёнка: Федосеев (из Метрики Внука) Федор Федосеев (Метрика Дочери)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно