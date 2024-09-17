Попкова Анисья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти30.04.1968
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Неизвестно Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попков Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
15.06.1907
Отец ребёнка: Попков Николай
Рождение - Владимирская область Слободсково района деревня Морочково
Смерть
30.04.1968
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти - общий артериосклероз. Захоронена на Никола Архангельском кладбище. Номер участка 121