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Попкова Анисья Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

30.04.1968

Пол

Женский

Добавил:

ХУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Неизвестно Семен

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попков Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
15.06.1907

Сын: Попков Павел Николаевич

Отец ребёнка: Попков Николай

Рождение - Владимирская область Слободсково района деревня Морочково
Смерть
30.04.1968
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти - общий артериосклероз. Захоронена на Никола Архангельском кладбище. Номер участка 121

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