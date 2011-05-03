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Ярошенко Вероника Денисовна
Ярошенко Вероника Денисовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.05.2011
Пол
Женский
Отец
Ярошенко Денис Николаевич
1979 г.р.
Мать
Ярошенко (Пешина) Светлана Валентиновна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.2011
Отец:
Ярошенко Денис Николаевич
Мать:
Ярошенко Светлана Валентиновна
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