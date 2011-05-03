Ярошенко Вероника Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯрошенко Вероника Денисовна

Ярошенко Вероника Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.2011

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.2011

Отец: Ярошенко Денис Николаевич

Мать: Ярошенко Светлана Валентиновна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close