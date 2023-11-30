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Ершов Иван Артемьевич

Место рождения

Солодилова, Голышмановский, Тюменская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Ершов Артемий Дмитриевич

Мать: Ершова Ульяна Степановна

Солодилова, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Кондратова Ершова Марья Ивановна

Мать ребёнка: Ершова Елена Сергеевна

Солодилова, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
28.08.1904

Дочь: Ершова Фёкла Ивановна

Мать ребёнка: Ершова Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ершова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Ершова Елена Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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