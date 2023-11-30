Ершов Иван Артемьевич
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Ершов Артемий Дмитриевич
Мать: Ершова Ульяна Степановна
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Кондратова Ершова Марья Ивановна
Мать ребёнка: Ершова Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
28.08.1904
Дочь: Ершова Фёкла Ивановна
Мать ребёнка: Ершова Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ершова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Ершова Елена Сергеевна
Смерть
Неизвестно