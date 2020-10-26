Зубенко Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1959
Дата смерти26.10.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1959
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.04.1981
Дочь: Зубенко (Зубенко) Анна Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.01.1983
Дочь: Зубенко (Зубенко) Елена Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.10.2020