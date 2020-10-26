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Зубенко Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1959

Дата смерти

26.10.2020

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1959

Отец: Зубенко Александр Иванович

Мать: Зубенко (Бондарева) Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.04.1981

Дочь: Зубенко (Зубенко) Анна Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.01.1983

Дочь: Зубенко (Зубенко) Елена Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
26.10.2020

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