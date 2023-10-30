Бахтеев Рашид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахтеев Рашид

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1955

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1955

Отец: Бахтеев Анас

Мать: ?

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