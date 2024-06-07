Лунин Константин Феофилов 30.05.1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лунин Константин Феофилов

Место рождения

Михайловская

Дата рождения

30.05.1882

Дата смерти

09.08.1882

Пол

Мужской

Отец

1845 г.р.

Мать

1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
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Рождение
30.05.1882

Отец: Лунин Феофил Васильев

Мать: Мария Лаврентева

Михайловская
Ф.590, ОП.3, Д. 51 МК 1882 г | - 30.05. родился Константин у Феофила Васильева Лунина и Марии Лаврентьевны. | ( воспреемник – отрок Семен Тимофеевич Лунин)
Смерть
09.08.1882
Михайловская
- 9.08 умер крестьянина Феофила Васильева Лунина сын младенец Константин , 3 месяца, « неизвестной болезнью».

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