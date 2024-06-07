Лунин Константин Феофилов
Место рожденияМихайловская
Дата рождения30.05.1882
Дата смерти09.08.1882
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
30.05.1882
Отец: Лунин Феофил Васильев
Мать: Мария Лаврентева
Михайловская
Ф.590, ОП.3, Д. 51 МК 1882 г | - 30.05. родился Константин у Феофила Васильева Лунина и Марии Лаврентьевны. | ( воспреемник – отрок Семен Тимофеевич Лунин)
Смерть
09.08.1882
Михайловская
- 9.08 умер крестьянина Феофила Васильева Лунина сын младенец Константин , 3 месяца, « неизвестной болезнью».