Софоклов Фёдор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Софоклов Василий Иванович
Мать: Евдокия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софоклова Серафима Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софоклова Мария Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Софоклов Владимир Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Софоклов Евгений Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Софоклов Виктор Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софоклова Валентина Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно