Софоклов Фёдор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софоклов Фёдор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Софоклов Василий Иванович

Мать: Евдокия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софоклова Серафима Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софоклова Мария Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Софоклов Владимир Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Софоклов Евгений Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Софоклов Виктор Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софоклова Валентина Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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