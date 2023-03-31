Toll (Murd) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Toll (Murd) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1939 г.р.

Мать

1939 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Murd Jüri

Мать: Murd Elle

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