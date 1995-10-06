Pyshkina (Kalmikova) Tamara
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1927
Дата смерти06.10.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1927
Отец: Kalmikov Ivan
Мать: Ekaterina
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Pyshkin Ivan
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Pyshkin Ivan
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Pyshkin Ivan
Смерть
06.10.1995
Tashkent, Uzbekistan