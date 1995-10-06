Pyshkina (Kalmikova) Tamara — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pyshkina (Kalmikova) Tamara

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1927

Дата смерти

06.10.1995

Пол

Женский

Отец

Мать

1892 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1927

Отец: Kalmikov Ivan

Мать: Ekaterina

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Pyshkin Ivan

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Pyshkin Ivan

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Pyshkin Ivan

Смерть
06.10.1995
Tashkent, Uzbekistan
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