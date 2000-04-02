Celt Władysław 05.01.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Celt Władysław

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1927

Дата смерти

02.04.2000

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1927

Отец: Celt Feliks

Мать: Celt (Stypuła) Władysława

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Celt Jerzy

Мать ребёнка: Celt Katarzyna

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Celt Katarzyna

Рождение ребёнка
1950

Сын: Celt Kazimierz

Мать ребёнка: Celt Katarzyna

Смерть
02.04.2000
Похороны
Неизвестно
Cm św Rocha Częstochowa kw 70/14/1

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