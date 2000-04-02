Celt Władysław
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1927
Дата смерти02.04.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1927
Отец: Celt Feliks
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Celt Jerzy
Мать ребёнка: Celt Katarzyna
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Celt Katarzyna
Рождение ребёнка
1950
Сын: Celt Kazimierz
Мать ребёнка: Celt Katarzyna
Смерть
02.04.2000
Похороны
Неизвестно
Cm św Rocha Częstochowa kw 70/14/1