Мошенский Прокоп Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мошенский Прокоп Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мошенский Сергей Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мошенская Нина Прокопьевна

Мать ребёнка: Мошенская Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мошенский Григорий Прокопьевич

Мать ребёнка: Мошенская Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мошенская Галина

Смерть
Неизвестно
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