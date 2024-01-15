Мошенский Прокоп Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мошенский Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мошенская Нина Прокопьевна
Мать ребёнка: Мошенская Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мошенский Григорий Прокопьевич
Мать ребёнка: Мошенская Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мошенская Галина
Смерть
Неизвестно