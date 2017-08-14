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Козлов Михаил Дмитриевич

Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

16.11.1938

Дата смерти

14.08.2017

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1938

Отец: Козлов Дмитрий Терентьевич

Мать: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
09.07.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Галина Алексеевна

Леуши, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Валерий Михайлович

Мать ребёнка: Козлова Галина Алексеевна

Смерть
14.08.2017
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