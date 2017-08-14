Козлов Михаил Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения16.11.1938
Дата смерти14.08.2017
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1938
Отец: Козлов Дмитрий Терентьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова Галина Алексеевна
Леуши, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Валерий Михайлович
Мать ребёнка: Козлова Галина Алексеевна
Смерть
14.08.2017