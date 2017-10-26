Ширшкова (Рогова) Вера Павловна
Место рождения
Дата рождения26.05.1932
Дата смерти26.10.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1932
Отец: Рогов Павел Петрович
Мать: Рогова Мария Сергеевна
Образование
С ?.09.1949 по ?.06.1953
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Заочно. Барнаульский педагогический институт. Филологический факультет. Учитель русского языка и литературы в неполной средней школе.
Работа или профессия
С 1949
Учитель русского языка и литературы в средних классах. Преподаватель классов продлённого дня (в 15 школе). Школы, в таком порядке: 17, 5, 4, 15.
Сообщение о свадьбе (оглашение)
?.12.1956
Неофициальная свадьба, то есть свадьба без регистрации.
Рождение ребёнка
12.08.1957
Дочь: Осадчая Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Ширшков Василий Васильевич
Бракосочетание
Между 1960 и 1969
Рождение ребёнка
15.08.1961
Дочь: Шрайбер Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Ширшков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
06.12.1963
Отец ребёнка: Ширшков Василий Васильевич
Работа или профессия
С 1965 по 1972
Старшая пионервожатая в загородних летних пионерских лагерях: АСМ (с.Аул), Юбилейный (РЖД, с.Новоегорьевское), Автомобилист (с.Новоегорьевское).
Смерть
26.10.2017