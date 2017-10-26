Ширшкова (Рогова) Вера Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширшкова (Рогова) Вера Павловна

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Место рождения

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край

Дата рождения

26.05.1932

Дата смерти

26.10.2017

Пол

Женский

Добавил:

ДО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1932

Отец: Рогов Павел Петрович

Мать: Рогова Мария Сергеевна

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Образование
С ?.09.1949 по ?.06.1953
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Заочно. Барнаульский педагогический институт. Филологический факультет. Учитель русского языка и литературы в неполной средней школе.
Работа или профессия
С 1949
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Учитель русского языка и литературы в средних классах. Преподаватель классов продлённого дня (в 15 школе). Школы, в таком порядке: 17, 5, 4, 15.
Сообщение о свадьбе (оглашение)
?.12.1956

Муж: Ширшков Василий Васильевич

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Неофициальная свадьба, то есть свадьба без регистрации.
Рождение ребёнка
12.08.1957

Дочь: Осадчая Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Ширшков Василий Васильевич

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Бракосочетание
Между 1960 и 1969

Муж: Ширшков Василий Васильевич

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.08.1961

Дочь: Шрайбер Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Ширшков Василий Васильевич

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.12.1963

Сын: Ширшков Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Ширшков Василий Васильевич

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Работа или профессия
С 1965 по 1972
Старшая пионервожатая в загородних летних пионерских лагерях: АСМ (с.Аул), Юбилейный (РЖД, с.Новоегорьевское), Автомобилист (с.Новоегорьевское).
Смерть
26.10.2017
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
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