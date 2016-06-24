Ишбулдин Иршат Мулаянович
Место рожденияг.Ишимбай р.Башкортостан
Дата рождения21.07.1952
Дата смерти24.06.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1952
Отец: Акчулпанов Мулаян
г.Ишимбай р.Башкортостан
Рождение ребёнка
13.03.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Лопатино Калужской обл. Тарусского р-на
Смерть
24.06.2016
г.Ишимбай р.Башкортостан
Похороны
Неизвестно
г.Ишимбай р.Башкортостан