Ишбулдин Иршат Мулаянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишбулдин Иршат Мулаянович

Место рождения

г.Ишимбай р.Башкортостан

Дата рождения

21.07.1952

Дата смерти

24.06.2016

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1952

Отец: Акчулпанов Мулаян

Мать: Акчулпанова Миниса Минигалеевна

г.Ишимбай р.Башкортостан
Рождение ребёнка
13.03.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Лопатино Калужской обл. Тарусского р-на
Смерть
24.06.2016
г.Ишимбай р.Башкортостан
Похороны
Неизвестно
г.Ишимбай р.Башкортостан
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