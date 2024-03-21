Демчук Demczuk Евдокия Eudokia Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемчук Demczuk Евдокия Eudokia Васильевна

Демчук Demczuk Евдокия Eudokia Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1883

Отец: Демчук Demczuk Bazily

Мать: Белецка Belecka Анна

Год рождения 1879 ( по воспоминаниям Казимира Ваврушак) или 1883 ( по метрике)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ваврушак Wawruszak Ольга Степановна

Отец ребёнка: Ваврушак Wawruszak Степан Stefan Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ваврушак Северьян Степанович

Отец ребёнка: Ваврушак Wawruszak Степан Stefan Лаврентьевич

Бракосочетание
1904

Муж: Ваврушак Wawruszak Степан Stefan Лаврентьевич

Рождение ребёнка
23.03.1923

Сын: Ваврушак Wawruszak Виктор Степанович

Отец ребёнка: Ваврушак Wawruszak Степан Stefan Лаврентьевич

По данным с сайта My Heritage
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.