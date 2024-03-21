Демчук Demczuk Евдокия Eudokia Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Место
Комментарий
Рождение
21.12.1883
Отец: Демчук Demczuk Bazily
Мать: Белецка Belecka Анна
Год рождения 1879 ( по воспоминаниям Казимира Ваврушак) или 1883 ( по метрике)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ваврушак Wawruszak Ольга Степановна
Отец ребёнка: Ваврушак Wawruszak Степан Stefan Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ваврушак Северьян Степанович
Отец ребёнка: Ваврушак Wawruszak Степан Stefan Лаврентьевич
Бракосочетание
1904
Рождение ребёнка
23.03.1923
Сын: Ваврушак Wawruszak Виктор Степанович
Отец ребёнка: Ваврушак Wawruszak Степан Stefan Лаврентьевич
По данным с сайта My Heritage
Смерть
Неизвестно