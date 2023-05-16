Ремшуева Настасья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Ремшуев Михей Иванович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ремшуева Марья Мехеевна
Отец ребёнка: Ремшуев Михей Иванович
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Ремшуев Михей Иванович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Ремшуева Федосья Михеевна
Отец ребёнка: Ремшуев Михей Иванович
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Ремшуев Михей Иванович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Ремшуева Евфросиния Михеевна
Отец ребёнка: Ремшуев Михей Иванович
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно