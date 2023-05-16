Ремшуева Настасья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ремшуева Настасья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Ремшуев Тимофей Михеевич

Отец ребёнка: Ремшуев Михей Иванович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ремшуева Марья Мехеевна

Отец ребёнка: Ремшуев Михей Иванович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1837

Сын: Ремшуев Наум Михеевич

Отец ребёнка: Ремшуев Михей Иванович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Ремшуева Федосья Михеевна

Отец ребёнка: Ремшуев Михей Иванович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1845

Сын: Ремшуев Лупп Михеевич

Отец ребёнка: Ремшуев Михей Иванович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Ремшуева Евфросиния Михеевна

Отец ребёнка: Ремшуев Михей Иванович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ремшуев Михей Иванович

Смерть
Неизвестно
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