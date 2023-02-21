Медведева (Голышева) Анна Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.2002
Дочь: Медведева Мария Владимировна
Отец ребёнка: Медведев Владимир Александрович
Рождение ребёнка
16.10.2007
Дочь: Медведева Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Медведев Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно