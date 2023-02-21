Медведева (Голышева) Анна Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Голышева) Анна Витальевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1974

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.2002

Дочь: Медведева Мария Владимировна

Отец ребёнка: Медведев Владимир Александрович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.10.2007

Дочь: Медведева Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Медведев Владимир Александрович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Владимир Александрович

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