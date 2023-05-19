Луцкая (Сагайдачный) Татьяна Кононова
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1927
Сын: Луцкий Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Луцкий Георгий Минич
Рождение ребёнка
18.07.1930
Дочь: Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Луцкий Георгий Минич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Луцкий Георгий Минич
Смерть
Неизвестно