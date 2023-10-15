Пескина Дора Генуховна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пескин Генух Беркович
Мать: Пескина Двося Фойвишевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галя
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лора
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно