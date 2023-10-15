Пескина Дора Генуховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пескина Дора Генуховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пескин Генух Беркович

Мать: Пескина Двося Фойвишевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галя

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лора

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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