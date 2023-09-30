Суинова Алия
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.2017
Дочь: Ахмедьярова Асель Нуржановна
Отец ребёнка: Ахмедьяров Нуржан Муратович
Рождение ребёнка
26.02.2019
Сын: Ахмедьяров Данияр Нуржанович
Отец ребёнка: Ахмедьяров Нуржан Муратович
Бракосочетание
Неизвестно