Суинова Алия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суинова Алия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1990

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.2017

Дочь: Ахмедьярова Асель Нуржановна

Отец ребёнка: Ахмедьяров Нуржан Муратович

Рождение ребёнка
26.02.2019

Сын: Ахмедьяров Данияр Нуржанович

Отец ребёнка: Ахмедьяров Нуржан Муратович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахмедьяров Нуржан Муратович

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