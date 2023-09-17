Таратынова Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таратынова Людмила Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2004 г.р.

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шуляр Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
18.10.2004

Дочь: Шуляр Карина Владимировна

Отец ребёнка: Шуляр Владимир Владимирович

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