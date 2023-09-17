Таратынова Людмила Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шуляр Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
18.10.2004
Дочь: Шуляр Карина Владимировна
Отец ребёнка: Шуляр Владимир Владимирович